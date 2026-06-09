【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表は８日、事前合宿を行ったメキシコ・モンテレイから、大会期間中の拠点となる米テネシー州ナッシュビルに移動し、米メジャーリーグ・サッカー（ＭＬＳ）のナッシュビルＳＣの本拠地で始動した。別メニュー調整が続いていた遠藤航選手（リバプール）も、初めて全体練習に参加。ナッシュビルはカントリー音楽の聖地と