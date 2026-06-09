お笑いコンビ東京ダイナマイトの松田大輔（49）が9日、自身のXを更新。34年から活動休止中のコンビから脱退すると報告した。今後は吉本興業の俳優部で活動を続けていくという。松田は「この度私松田大輔は東京ダイナマイトを脱退する事になりました。沢山考えた上で決断致しました」と報告。「今まで応援してくださったファンの皆様、スタッフの皆様、本当に感謝しかありません」と思いをつづった。今後については「吉本興業の俳