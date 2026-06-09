ドラマ撮影中の事故で脊髄損傷の大けがを負った俳優の滝川英治（47）が9日までにXを更新。かつて住んでいたという栃木・宇都宮市でクマの目撃情報が相次いでいる状況に驚きをつづった。市や県警によると6日午前6時半ごろ、同市長岡町の山林で、体長約60センチのクマのような動物1頭を見た住民が110番した。同日夕からは市街地で目撃が相次いだ。8日午前4時半ごろには、JR宇都宮駅の南西約3キロの地点で確認された。滝川は「嘘だろ