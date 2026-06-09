All About ニュース編集部では、2026年5月13〜27日の期間、全国10〜70代の男性200人を対象に、STARTO社所属の若手タレントに関するアンケートを実施しました。その中から、バラエティ力が高いと思う「STARTO社所属の若手タレント」ランキングの結果をご紹介します。【4位までの全ランキング結果を見る】2位：松田元太（Travis Japan）／40票2位にランクインしたのは、Travis Japanの松田元太さんです。1999年生まれ、埼玉県出身のT