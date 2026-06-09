9日朝、鹿角市花輪の田んぼでクマが目撃されました。近くには民家もあり、警察が注意を呼びかけています。クマが目撃されたのは鹿角市花輪字平元前田の田んぼです。鹿角警察署の調べによりますと、9日午前8時ごろ、車で走っていた50代の男性が田んぼの中に体長約1メートルのクマ1頭がいるのを目撃しました。近くに民家までは約20メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。