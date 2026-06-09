モデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは6月7日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つコーディネートを公開しました。【動画】みちょぱの圧巻スタイル「笑顔が素敵」みちょぱさんは「懐かしの10月のラスベガス」とつづり、1本の動画を投稿。黒いミニワンピースに厚底ブーツ、赤いバッグを合わせたコーディネートです。美しい背中やデコルテ、細く長い脚があらわになっています。スタイルの良さが際立っていて、見とれてしま