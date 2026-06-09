「シャンプーが切れてて、仕方なしに5歳の娘のシャンプーを借りた。風呂上がり、湯気をまとった素っ裸のおじさんに娘が『パパ、プリキュアになれたーぁ？』え、私がプリキュアに…？」【写真】父が借りたシャンプーとは…そんな投稿がXで大きな話題となり、12万件を超える“いいね”が寄せられました。投稿したのは、Xユーザーの徳澤泰明さん（@thisistokuzawat）。5歳の娘さんとのほほ笑ましいやり取りに、多くの人が癒やされたよ