優待は企業を知るきっかけになる！近年は新NISA（少額投資非課税制度）の普及によって資産運用への関心が高まっています。一方で、「投資は難しそう」「損をしそうで不安」という声も少なくありません。実際、投資信託やETF（上場投資信託）といった商品は仕組みが複雑に感じられることもあり、最初の一歩を踏み出せない人もいます。そんななか、株主優待は比較的分かりやすい制度です。一定数の株式を保有していると、企業から商