GT-Rらしさを徹底追求した外観デザイン個性豊かなカスタムカーが数多く並んだ2026年1月の「東京オートサロン2026」。その中でもひときわ注目を集めたのが、TRA京都が出展した「POCKETBUNNY TWIN R32（ポケットバニー ツインR32）」です。このモデルは、スズキの軽自動車「ツイン」をベースに、日産「スカイラインGT-R（R32型）」を彷彿とさせるスタイルへと大胆にカスタマイズした1台。その完成度の高さから、“小さなGT-R”と