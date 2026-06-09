「コーディファイ・ベースボール」が紹介した驚愕数値ドジャース・大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地でのエンゼルス戦でマルチ安打を放ち、試合を終えた段階でOPS.939でナ・リーグ1位に立った。投手としても圧倒的な成績を残す異次元の二刀流に対し、米国のデータ会社も「到底信じられないような話」として“ある事実”を伝えている。今季3年ぶりに投打二刀流で開幕した大谷。投手としては絶好調で、昨年から継続した