TBSアナウンサーの田村真子が、6月8日（月）に自身のInstagramを更新。ウエディングドレス姿を公開し、「女神」「眩しすぎる」「本当に綺麗」など反響が寄せられている。【写真】後ろ姿まで美しい！ウエディングドレスをまとう田村アナの全身カット■昨年結婚を発表田村はこの日、ハトの絵文字を添えた3枚の写真を投稿。1枚目には純白のウエディングドレスを着用し、髪をハーフアップでまとめた田村の横顔を収めたカットが