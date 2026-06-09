鶴岡市によりますと、きょう午前６時３０分ごろ、山形県鶴岡市三瀬殿田でクマの足跡が見つかりました。 現場は三瀬郵便局の西側のビニールハウス内ということです。 近くには保育園や小中学校などがあり、市が注意を呼び掛けています。