昨年夏、高井幸大は大きな野心をもって海を渡った。プレミアリーグの名門トッテナムに移籍。日本代表でもワールドカップ出場メンバー入りが濃厚視され、クラブと代表での躍進が期待された。だが、2025-26シーズンは苦悩の一年となった。開幕前から足底筋膜炎で離脱を余儀なくされ、シーズン前半戦を棒に振ることに。トッテナムでは１試合でメンバー入りしただけに終わり、ピッチに立つことなく、冬のマーケットでボルシアMGに