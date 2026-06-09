「YouTube、見てますよ！」2026年６月８日、日本代表のベースキャンプ地ナッシュビルへ移動するためモンテレイ国際空港で搭乗手続きを終えた直後だった。チェックインをサポートしてくれた『メキシコ北東部日本人会』の会長から、そんな言葉を投げかけられたのだ。振り返れば、３月28日のスコットランド戦当日、ハムデン・パーク付近で英国在住の方に「あっ、YouTube、見てますよ！」と声をかけられた。 いよいよ『サッカ