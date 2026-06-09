今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『3Dプリンタで作る「暗殺者のティーポット」』というgangi-manさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）3Dプリンタを使って暗殺者のティーポットを作りました。﻿3Dプリンタで作る「暗殺者のティーポット」3Dプリンターで暗殺者のティーポットを作ってみたとの動画が投稿されています。物騒な名前ですが、これは同じ注ぎ口から違う種類の飲み物を注ぎ分けられる