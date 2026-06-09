俳優・沢尻エリカが、スキンケアブランド「ESIENCE」のブランドアンバサダーに就任。就任記念として、本日よりスペシャルインタビューが公式サイトにて公開された。【動画】沢尻エリカ、美しさを保つために意識していることは？撮影は、デコルテラインが映える真っ赤な衣装で煌めきを表現した沢尻。インタビューでは撮影から一変、白のドレスで華やかさを醸し出した沢尻が、年齢とともに変化した美容観や、日々の習慣などを赤