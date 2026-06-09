元TBS所属のフリーアナウンサー・山本里菜（31）が9日、自身のインスタグラムを更新。TBSの田村真子アナウンサー（30）の結婚式に出席したことを明かした。【写真】田村真子アナの結婚式ショットを公開した山本里菜山本は純白のドレス姿などの田村との写真を公開し、「美しすぎる!!!」「ほんとーーに幸せそうだった」と祝福。「そんな真子を見られて私も幸せ！」と喜びをつづった。また、「夫婦生活これから色々あると思うか