俳優の戸田恵梨香（37）が、8日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜後9：00）に出演。家庭と俳優業の両立について悩みを明かした。【写真】「すごい…」ブラトップ姿を披露した戸田恵梨香番組では、2021年に亡くなった細木数子さんの娘で、占星術師の細木かおりも登場。戸田が悩みを明かした。戸田は「仕事と家庭のバランスにすっごい悩んでいて」と切り出し「夫が仕事をしている時は子どもを1人にしたくない。