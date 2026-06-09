クマの目撃情報が相次ぐ栃木県宇都宮市で、9日も小学校や大学周辺での目撃情報が相次いでいます。市によりますと9日午前5時半ごろ、宇都宮大学の峰キャンパスでクマの目撃情報がありました。これを受け、大学は9日、全ての学部で休講を決めています。クマは7日未明に市の中心部のオリオン通り商店街で目撃されるなど、6日から9日まで市に18件の目撃情報が寄せられています。8日午後7時ごろには、市内の陽南中学校の近くで半日ぶり