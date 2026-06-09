お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（43）が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「藤森慎吾のドライブトーク〜夫婦で千葉に行きます〜」と題し、15歳年下の妻・ミヅキさんとの“顔出し”2ショット動画を公開した。【動画】「奥様かわいい」「歳の差感じないですね！」15歳下の妻と“顔出し”2ショットでトークするオリラジ藤森◆互いのことを「ミー」「シー」と呼び合うこの日は、長女（1）も一緒に家族で千葉方面