攻撃の応酬を続けていたイランとイスラエルが、それぞれ攻撃を停止したと発表しました。しかし、イスラエルとレバノンの親イラン組織ヒズボラの交戦が続いていて、攻撃停止が続くかどうかは不透明です。イランの軍事当局は8日、イスラエルがレバノンへの攻撃を続けていることなどを理由に行っていたミサイル攻撃について、作戦を停止したと発表しました。ただ、レバノンへの攻撃が続く場合、「より厳しい措置」を取ると警告してい