歌手・タレントの中川翔子さんが6月8日、自身のインスタグラムを更新。昨年9月に出産した双子の男児の「後追い」が始まったことを明かしました。【写真を見る】【 中川翔子 】生後8か月の双子の “ハイハイ後追い” に嬉しい悲鳴「弟くんの後追い凄い！ちょっとでもママが離れるとぎゃー！と呼ぶのかわいすぎる」中川さんは「弟くんの後追い凄い！ちょっとでもママが離れるとぎゃー！と呼ぶのかわいすぎる」と投稿。離乳食を作る