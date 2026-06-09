東京証券取引所9日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反発した。前日終値からの上げ幅は一時1000円を超えた。米国株式市場でハイテク株主体の株価指数が上昇したことを受け、買い注文が優勢。3営業日連続で下落していたため、人工知能（AI）や半導体関連銘柄の一角が買い戻された。ただ、平均株価はこのところ高値圏で推移しており、過熱感を意識して割高感がある一部のハイテク銘柄に売りが出て、一時マイナスに