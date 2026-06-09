栃木県宇都宮市の小学校や大学などでクマの目撃情報が相次ぎ市内では小中学校にくわえ大学も休校や休講となっています。宇都宮市では6日から少なくとも18件以上のクマの目撃情報があり、きょうも未明から朝にかけて、市内の小中学校付近で目撃情報が相次いでいます。午前6時ごろには、宇都宮大学付近で目撃情報があり、消防などが捜索を行いました。宇佐美輝記者：宇都宮大学の敷地内です。消防がドローンを使ってクマを捜索してい