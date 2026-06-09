放送・配信分野の優れた番組や個人を表彰する第52回放送文化基金賞（主催・公益財団法人放送文化基金）が9日発表され、ドラマ部門の最優秀賞は俳優の岡山天音さんが主演したNHKの「ひらやすみ」に決まった。最優秀賞は他に、ドキュメンタリー部門で「NHKスペシャルドキュメント医療限界社会追いつめられた病院で」、エンターテインメント部門でCBCテレビの「ハートフルワールド京都・紙屋川砂防ダム編」、ラジオ部門で