米データサイト「ファングラフス」が8日（日本時間9日）、アストロズのヨルダン・アルバレス外野手（28）の3冠王獲得の可能性について特集した。アルバレスは今季66試合で打率.316、22本塁打、48打点。出塁率.431、長打率.650を記録しており、本塁打と打点でア・リーグトップ。打率も.325のヤンディ・ディアス（レイズ）に次ぐ2位にランクしている。本塁打王争いでは現状、最も有利な立場にある。ライバルになるアーロン・ジャ