【カイロ＝溝田拓士、ワシントン＝阿部真司】レバノン情勢を巡って７日に交戦状態となったイスラエルとイランは８日、米国の呼びかけに応じて攻撃を停止した。交戦は一時収束した形だが、イスラエルはレバノンでの軍事作戦を継続する方針で、イランと一触即発の状況が続いている。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は８日、「イランへの攻撃を停止した」と発表した。イスラエルは同日、イランに大規模な攻撃を改めて仕掛