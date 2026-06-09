◆カーリング日本選手権第３日（９日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の１次リーグ（Ｌ）が行われ、前回大会３位のロコ・ソラーレは、フィロシーク青森に５―１０で敗戦し、通算１勝２敗とした。一進一退の攻防が続き、３―３で折り返した第６エンド（Ｅ）。スキップ・藤沢五月がドローショットに成功し１点スチールするなど粘ったが、第７Ｅに３点、第９Ｅに４点と終盤は相手にビッグエンドを作られて５―１０で敗戦した。