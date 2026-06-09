放送分野の優れた番組などを表彰する第５２回放送文化基金賞（主催・公益財団法人放送文化基金）が９日に発表され、ドラマ部門の最優秀賞にＮＨＫエンタープライズとＮＨＫが制作した夜ドラ「ひらやすみ」（岡山天音主演）が受賞した。一戸建ての平屋を譲り受けた主人公（岡山）と、上京してきたいとこ（森七菜）をめぐる物語。昨年１１〜１２月にＮＨＫ総合で放送された。選考では「せわしない現代の生活にホッと息をつかせて