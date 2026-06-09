ＡＫＢ４８の伊藤百花が９日放送の日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）にスタジオ生出演。意外すぎる経歴を明かし、出演者を騒然とさせた。スタジオでは「手放したくないもの」についてトークが発展。それを尋ねられた伊藤が「私は落語が好きすぎて（春風亭）小朝師匠に弟子入りさせていただいているんです。だからそれを手放したくないです」と伝えるとＭＣの山里亮太らは「えええええ