◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦東海大九州３―２中京大（９日・東京ドーム）３年連続１４度目の出場の東海大九州（南部九州大学）が中京大（愛知大学）に競り勝ち、２００６年以来（当時は九州東海大）の初戦突破を果たした。２―２で迎えた５回裏に２死三塁のチャンスを作ると、３番・ＤＨの吉行遥希（４年＝都城東）が中前に勝ち越し打を放ち、これが決勝点になった。投げては、先発の