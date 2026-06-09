カーリングの日本選手権３日目（９日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）で、ミラノ・コルティナ五輪女子代表のフォルティウスが初黒星を喫した。１次リーグ第３戦では、前回大会準優勝の北海道銀行と対戦。前日の試合では出場しなかった吉村紗也香がスキップ、小林未奈がリードに名を連ねた。吉村は「五輪を終えて、違うポジションをやることで視野が広がるし、良い経験を積んでいける」と狙いを説明。さまざまな形式を試している段