アイドルグループ・仮面女子の猪狩ともかが９日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。糖尿病薬・マンジェロの転売に苦言を呈した。マンジェロは本来、２型糖尿病の薬だが、食欲抑制する作用があるため一部で?痩せ薬?として需要が高まっている。そのため、この薬を転売する輩も続出。糖尿病ではない患者に処方する医師もいるという指摘もある。この問題に猪狩は「個人がマンジャロを転売するのは明確に犯罪なわけですからどん