テレビ朝日の三谷紬アナウンサーの自然体ショットに、ファンはくぎ付けだ。三谷アナは９日までに自身のインスタグラムを更新。白Ｔシャツにストライプパンツのラフなコーディネートでほほえむショットや、鼻にクリームをつけて笑う「あざと可愛い」ショットを複数枚シェアした。この投稿にファンからは「ぐうぐうぐぅうう」「可愛い〜」「最高」「何かより綺麗になりましたね！」「存在が尊いです！！」「やってんなー」「あ