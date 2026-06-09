「うどん屋GAMAMA幻のレシピ」（じゃこ丸パーク津田HPより）／写真右は音楽家の佐藤公哉さん（写真＝Yuri Sakai） 香川県さぬき市の宿泊施設のレストランで、空いている昼間の時間を活用した親子向けのうどん作り体験イベントが6月28日（日）に開かれます。 企画したのは、さぬき市の地域おこし協力隊であり、国内外のダンス・演劇・ショー・企業プロモーションの振付師、ディレクターとして活躍