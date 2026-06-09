来週前半にかけて梅雨前線は南西諸島付近に停滞し、沖縄や奄美は梅雨末期の大雨に警戒が必要です。本州付近は晴れ間の出る日が多いですが、12日(金)頃は関東などでゲリラ雷雨の恐れがあります。来週後半になると梅雨前線が本州付近に北上し、九州から関東甲信で梅雨が本格化するでしょう。北陸や東北南部、東北北部も梅雨入りとなりそうです。沖縄や奄美で梅雨末期の大雨来週前半にかけて梅雨前線が沖縄付近に停滞するでしょう。前