警察庁は6月5日、「闇バイトで人生を棒に振らないために知っておくべき5つのこと」と題した啓発資料を公表した。夏休みを前に中高生へ闇バイトの危険を周知することが目的だ。夏休みには子どもたちの自由な時間が増え、SNSや知人の誘いに接触しやすくなる。資料によると、2025年に検挙された少年のうち、特殊詐欺の受け子などになったきっかけの約6割が知人・先輩の紹介がきっかけだったという。●1）「先輩、友達からの誘いでも応