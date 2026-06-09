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アジア株韓国台湾反発も「スペースX」上場で資金流出懸念、ハイテク依存露呈 東京時間11:05現在 香港ハンセン指数 24607.76（-49.30-0.20%） 中国上海総合指数 3966.89（+7.55+0.19%） 台湾加権指数 44352.44（+849.66+1.95%） 韓国総合株価指数 7737.42（+253.01+3.38%） 豪ＡＳＸ２００指数 8581.80（-43.32-0.50%） アジア株は高安まちまち。 イランとイスラエルが攻