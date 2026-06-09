秋田朝日放送 ９日朝、由利本荘市で８０代の女性が家の前でクマに出くわした際驚いて転倒し、軽いけがをしました。 警察によりますと９日午前６時ごろ由利本荘市鶴沼で、８０代の女性が自宅敷地の郵便受けから新聞を取ろうと家を出たところ、体長１ｍほどのクマに遭遇しました。女性はクマに驚いて転倒し手を擦りむくなどしました。クマは女性を襲うことはなく、その場を立ち去ったということです。 警察は付近住民に注