５日、大足石刻風景区の宝頂山エリアを見学する観光客。（重慶＝新華社記者／劉潺）【新華社重慶6月9日】中国重慶市大足区で今年、大足石刻風景区の観光が活況を呈している。1〜5月に同風景区を訪れた観光客は延べ100万人を超えた。大足石刻は初唐時代（618〜712年）に建造が始まり、宋代（960〜1279年）に最盛期を迎えた。1999年には国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界文化遺産に登録された。５日、大足石刻風景区の宝頂