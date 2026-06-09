中国の習近平国家主席が北朝鮮を訪問していることについて、北朝鮮メディアは金正恩総書記との「歴史的な対面が実現した」と報じました。習近平国家主席は、きのうから北朝鮮を訪問し、金正恩総書記と会談しました。今回の訪問について、北朝鮮国営メディアは「歴史的な対面が実現した」と、けさから大きく報じています。会談で金総書記は「今後も両国の友好を最も重大な第一の戦略的事業として堅持する」と述べ、中国との関係を最