俳優の本田望結さんが6月8日、自身のインスタグラムを更新しました。複数の写真と動画を投稿し、ピラティスに取り組む様子を公開しました。【写真を見る】【 本田望結 】「生活に欠かせないピラティス！」“美ボディ”トレーニング姿を公開「継続は力なり」本田さんは、ペパーミントグリーンのTシャツに黒いレギンスという服装で、ピラティス用リフォーマーの上で、Vサインをしてレンズに微笑む画像を投稿。 「生活に欠かせな