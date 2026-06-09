女優の志田未来が、旅番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に初登場！“推し活”で話題の金沢の神社を参拝し、推しのメンバーカラーのお守りを探した。志田が推すメンバーとは……!? 【TVer】6月6日放送回は、2児のママモデルが“いつか子どもと旅したい愛知”へ！ 志田といえば、畑芽育とダブル主演を務めるドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠、毎週日曜よる10時15分