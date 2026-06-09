高市政権が力を入れる半導体やAIなどへの「成長投資」を盛り込んだ複数年度の予算の枠組みについて、片山財務大臣は「戦後最大の予算制度改革になる」と強調しました。高市政権は「強い経済」の実現を掲げ、来年度の予算編成で半導体やAIなどの成長投資、危機管理投資についてはこれまでの予算とは別枠で複数年度の枠組みを設けるかまえです。これについて片山財務大臣はけさの会見で…片山さつき 財務大臣「予算制度改革につ