クマの目撃情報が相次ぐ宇都宮市で、けさは大学のキャンパスで目撃情報がありました。周辺では警戒が続いています。【映像】宇都宮市を走り回るクマ（実際の様子）宇都宮市内では6日から中心部などでクマの目撃情報が相次ぎ、けさは宇都宮大学峰キャンパス付近でも目撃されました。大学はきょうの授業を休講にしたほか、市は2日連続で市立の小中学校の94校すべてを休校にしました。市によりますと、目撃されたクマの大きさに