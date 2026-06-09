バレーボール男子日本代表はネーションズリーグ第１週中国大会初戦を前に日本時間8日、中国・臨沂で練習を行った。中国到着後最初の練習日となったこの日は、サーブやレシーブ練習のほか6対6のボールゲームを行うなど初戦のウクライナ戦に向け2時間汗を流した。パリ五輪以来の代表活動となる西田有志（26）は、「やるべきことは明確になっていると思うので、その中で自分がしっかりまっとうできるようにやっていきたいと思います」