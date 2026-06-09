東京女子医大病院で2014年、手術後に禁忌とされた鎮静剤プロポフォールを大量投与された2歳男児が死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた麻酔科医側は9日までに、執行猶予付き有罪とした東京地裁判決を不服として控訴した。