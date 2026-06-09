吉本新喜劇座長のすっちー（54）が、8日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・10）に出演。クレジットカードの利用明細をめぐる妻との“攻防”を明かした。同番組では「リアル過ぎるマネーライン大調査」として、500人に街頭インタビューを実施。関西人夫婦の小遣い、趣味代、美容代、プレゼント代の平均値を探った。その中で、小遣い制の夫に対し、妻の美容代が“ブラックボックス”化していることが判明