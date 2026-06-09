冷凍食品大手・ニチレイフーズのCMにお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と安藤なつ（45）が出演。11日から全国で放送される。2人はCMでは冷凍食品のエビフライを試食し、食レポにも挑戦している。【映像】カズレーザーが驚愕したタクシーの運転CMの撮影中、エビフライを美味しそうに食べた2人。インタビューではエビフライにかけ、最近“エビぞりする”ぐらいびっくりしたことを聞かれると、カズレーザーがエ