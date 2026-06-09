ある日突然、我が子が学校に行けなくなることも。今回は、そんな不登校にまつわるエピソードをご紹介します。親として一番しんどい時期「子どもが不登校になったときが、親として一番しんどい時期でした。旦那や義両親からは私が甘やかすからと責められ、先生からは『お母さんが頑張って登校させてください』と言われ。子どもに付き添って登校すれば、事情を知らない保護者や教師から『甘やかしすぎ』と言われ……。子どもは学校に